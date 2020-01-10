Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi - Son Dakika
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Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi

15 dakika önce

TÜRKİYE'nin dördüncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek (26), 45 günün ardından taburcu edildi.

Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi, System.String[]

TÜRKİYE'nin dördüncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek (26), 45 günün ardından taburcu edildi.

Antalya'da, yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi paneli montajı sırasında elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğretim üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek, 45 günün ardından taburcu edildi. Taburcu edilmeden önce annesi ve babası eşliğinde klinik doktoru Ege Bora Özpar'ı odasında ziyaret eden Şimşek, evinde kullanacağı ilaçları konusunda bilgi aldı. Her şeyin yolunda olduğunu ifade eden doktorları, Yusuf Oğuz'un bundan sonraki tedavisinin evinden takip edileceğini, fizik tedavisinin ise hastanede olacağını söyledi.

Evine döneceği için mutlu olduğunu söyleyen Yusuf Oğuz Şimşek, "Tek düşündüğüm evime gidip sağlığıma kavuşup kollarımı kullanabileceğim günü beklemek" dedi. Sadece sağlığını düşündüğünü aktaran Yusuf Oğuz Şimşek, "Mutluyum, sevinçliyim, ailemle birlikte olacağım. Sağlıklı olduktan sonra gerisi nasıl olsa olur" diye konuştu.

Zabıta memuru olan baba Mustafa Şimşek de "Çok mutlu ve heyecanlıyız. Her şey yolunda. Bugünü bekliyorduk. Tedavi ve ilaçlar konusunda bilgilendirildik. Tedaviye evde devam edeceğiz" dedi.


Oğuz Şimşek, Ömer Özkan, Yusuf Oğuz, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
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