Çiftçilere budama teknikleri öğretildi - Son Dakika

Çiftçilere budama teknikleri öğretildi

09.12.2020 13:16
Çiftçilere budama teknikleri öğretildi, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde çiftçilere budama teknikleri öğretildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde çiftçilere budama teknikleri öğretildi.

Samsat Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri çiftçileri budama teknikleri yönünde bilinçlendirmek için köyleri gezerek çiftçileri eğitiyor. Uygulamalı eğitim alan çiftçiler kendi bahçelerini kendileri budamaya devam ediyorlar.

Çalışma kapsamında Ovacık Köyünden Abdulmecit Ertan'a bahçesinde uygulamalı eğitim veren Ziraat Mühendisi Zeliha Çiftçi, nar bahçelerinde şekil budaması, budama teknikleri ve budamada dikkat edilmesi gereken hususlar ile nar bahçelerinde bakım tekniklerini anlattı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat ilçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılınç, çiftçilerin her yıl düzenli olarak budama yapmaları gerektiğini belirterek, yanlış yapılan budamanın yarardan çok zarar vereceğini söyledi.

Müdür Kılınç, "Budamada dikkat edilmezse bir sonraki yıl üründe azalma görülür. Bunun önüne geçmek için çiftçilerimizi bahçelerinde ziyaret ederek kendilerine budama ve bakım tekniklerini öğretiyoruz. İlçemizde nar bahçeleri her geçen gün artıyor. Çiftçimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için bizlere de görev düşüyor. Bunun için mühendislerimiz çiftçilerimize budama nasıl yapılır, budama tekniği, yanlış budama ve bakım konularında bilgiler veriyorlar" diye konuştu. - ADIYAMAN

Çiftçilere budama teknikleri öğretildi
Çiftçilere budama teknikleri öğretildi

Adıyaman, Samsat, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiftçilere budama teknikleri öğretildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir övgüsü: Irkçılığa karşı kararlı bir duruş sergilediler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir övgüsü: Irkçılığa karşı kararlı bir duruş sergilediler         
13:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur         
13:05
Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti         
12:17
Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada         
12:02
İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek         
11:04
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek         
10:21
Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı         
09:59
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Eşinden şiddet gördüğü yetmedi bir de altınlarını kaptırdı: Akşam dövüp sabah Eşinden şiddet gördüğü yetmedi bir de altınlarını kaptırdı: Akşam dövüp sabah "seni seviyorum" notları bırakıyordu         
09:40
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 13:43:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçilere budama teknikleri öğretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei