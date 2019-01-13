Çıldır'da Karda Mahsur Kalanları Mehmetçik Kurtardı
1 saat önce
ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalanların imdadına Mehmetçik yetişti.
ARDAHAN'ın Çıldır
ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalanların imdadına Mehmetçik yetişti.
Bölgede yüzlerce köy yolunun kapalı olması nedeniyle zor anlar yaşayan İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerine, destek Çıldır Tabur Komutanlığı'ndan geldi. Tabur Komutanı Piyade
Yarbay Köksal Ziya Tunalı komutasında askeri ekip, çalışmalara paletli kar küreme aracı ile destek verdi. Askeri ekip, paletli kar küreme aracı ile yolları açtı, kara saplanan onlarca aracı da çekerek kurtardı. Gün boyu süren kurtarma ve yol açma çalışması sonrası vatandaşlar askerlere teşekkür etti. - Ardahan
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:13 Kaynak: DHA
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