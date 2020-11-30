Çin'de rögar kuyusunda 3 gün mahsur kalan temizlik işçisi böyle kurtarıldı - Son Dakika

Mahur kalan temizlik görevlisinin feryadanı yoldan geçen bir sürücü farketti. Sürücü, rögar kapakları deliğinden temizlik görevlisinin parmaklarını farketmesi sonucu mucize kurtuluş gerçekleşti.Sürücünün olayı arama kurtarma ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, 30 dakika içinde temizlik görevlisini 3 gündür mahsur kaldığı rögar kuyusundan kurtardı. Temizlik görevlisinin sağlık kontrolü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çin'de temizlik görevlisi düştüğü rögar kuyusundan 3 gün sonra yoldan geçen bir sürücü tarafından farkedilerek, mahsur kalmaktan kurtuldu. Mahsur kalan temizlik görevlisinin kurtarılma anı kameraya yansıdı

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