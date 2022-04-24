Çin'de Suyolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 5,2 Arttı - Son Dakika
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Çin'de Suyolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 5,2 Arttı

24.04.2022 16:37
Çin'de Suyolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 5,2 Arttı

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Çin'in suyolu yük taşımacılığı hacmi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 arttı.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Çin'in suyolu yük taşımacılığı hacmi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 arttı. Bakanlığa göre, bu dönemde suyollarında 1,93 milyar tondan fazla kargo taşındı. Bakanlık, yalnızca Mart ayında Çin'in suyolu yük taşımacılığı hacminin 683,17 milyon ton olduğunu bildirdi. Çin'in güneyindeki Hainan eyaleti, ilk üç ayda yıllık bazda yüzde 25'lik büyüme bildirerek, eyalet düzeyindeki 31 bölge arasında genişlemeye öncülük ederken onu Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaleti ve ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaleti izledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'de Suyolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 5,2 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Suyolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 5,2 Arttı - Son Dakika
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