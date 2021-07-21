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Çin'de teknoloji platformlarına çocukların kullanıldığı müstehcen içerikler nedeniyle ceza kesildi - Son Dakika

Çin'de teknoloji platformlarına çocukların kullanıldığı müstehcen içerikler nedeniyle ceza kesildi

21.07.2021 17:25
Çin'de teknoloji platformlarına çocukların kullanıldığı müstehcen içerikler nedeniyle ceza kesildi, System.String[]

HONG Çin'de aralarında Alibaba ve Tencent gibi dev şirketlerin de sahibi olduğu birçok platforma çocukların kullanıldığı müstehcen içerikler nedeniyle para cezası uygulandı.

HONG Çin'de aralarında Alibaba ve Tencent gibi dev şirketlerin de sahibi olduğu birçok platforma çocukların kullanıldığı müstehcen içerikler nedeniyle para cezası uygulandı.

Çin İnternet İdaresinden (CAC) yapılan açıklamada, çocukların yasal hakları ile çıkarlarının ihlali göz önüne alınarak "sıfır tolerans" gösterileceği belirtildi.

Açıklamada, "Çocukların beden ve ruh sağlığını tehlikeye atan çevrim içi sorunlar düzeltilecek." ifadesi kullanıldı.

Müstehcen çıkartma veya çocukların kısa videolarını yayımlayan platformlara para cezası kesildiği kaydedilen açıklamada, platformlardan bu tarz içerikleri kullanan hesapları engellemeleri ve zararlı içeriklerin kaldırılmaları istendi.

Açıklamada, bir kısmı teknoloji devleri Alibaba ve Tencent'in olan Didi, Taobao, Sina Weibo, Xiaohongshu, Kuaishou ve QQ platformlarına kesilen cezanın miktarı hakkında bilgi verilmedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Müstehcen, Tencent, Alibaba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de teknoloji platformlarına çocukların kullanıldığı müstehcen içerikler nedeniyle ceza kesildi - Son Dakika


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