Çin'de yolcu uçağının düştüğü alan kazılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de yolcu uçağının düştüğü alan kazılacak

26.03.2022 16:05

- Çin'de yolcu uçağının düştüğü alan kazılacak Çin'de geçtiğimiz günlerde ormanlık alana düşen yolcu uçağı için kazı çalışmaları başlayacak.

- Çin'de yolcu uçağının düştüğü alan kazılacak

PEKİN - Çin'de geçtiğimiz günlerde ormanlık alana düşen yolcu uçağı için kazı çalışmaları başlayacak.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan çalışmalar 6. gününde sürüyor. Bölgede, sağ kalmış olabilecek kişiler ve 2. kara kutuyu arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, ana kaza alanını kazma çalışmalarının tüm arama çabalarının son bulmasının ardından olacağını belirtti. CCCC İkinci Karayolları Mühendislik Şirketi'nden Guo Zhaoliang konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şimdi asıl görev bir yol açmak. Burada 6 ekskavatör, 40'tan fazla servis aracı, 2 yükleyici ve bazı kurtarma araçlarını kullanıyoruz. Olay yerinde 100'den fazla kişi çalışıyor ve yine 100'den fazla kişi de perde arkasında kurtarmaya destek veriyor. Kurtarma çalışmaları devam ederken, özellikle büyük ekskavatörler ve büyük yükleyiciler olmak üzere ekipmanları artırmaya devam edeceğiz" dedi.

China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737-800 uçağı Pazartesi öğleden sonra Guangxi'nin Tengxian ilçesinin dağlık bir bölgesinde düşmüş ve şu ana kadar kazadan kurtulan kimse olmamıştı. Uçağa ait bir kara kutu, motor şanzımanı ve ana iniş takımı kalıntıları bulunmuştu.

Çin'de yolcu uçağının düştüğü alan kazılacak
Çin'de yolcu uçağının düştüğü alan kazılacak
Çin'de yolcu uçağının düştüğü alan kazılacak

YORUMLAR
500
Çin'de düşen uçağın motor ve türbin parçaları bulundu Çin'de düşen uçağın motor ve türbin parçaları bulundu TOKAT'IN YENİ HAVALİMANINA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ TOKAT'IN YENİ HAVALİMANINA İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ Yeni Havalimanı'na 'Tokat' isimli ilk yolcu uçağı indi Yeni Havalimanı'na 'Tokat' isimli ilk yolcu uçağı indi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'de yolcu uçağının düştüğü alan kazılacak - Son Dakika


Son Dakika
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:51 Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu başladı ama fiyatların yanına yanaşılmıyor
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:48 Japon genci Yuji Umeji nasıl 'Zeytinburnu çocuğu' oldu? İşte Japon gencin kelle söğüş satma hikayesi
15:45 AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
15:30 Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti
11:21 Sosyal medyadan zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira kaybetti! Filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 16:31:07. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de yolcu uçağının düştüğü alan kazılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement