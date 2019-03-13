Son Dakika Haberleri: Çin'den Tayvan Tepkisi

Çin'den Tayvan Tepkisi

25 dakika önce

Çin, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Çin'in "tek ülke iki sistem" söylemine karşı yaptığı açıklamaları eleştirdi.

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Çin, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Çin'in "tek ülke iki sistem" söylemine karşı yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Çin'in Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü An Fıngşan, Tayvan lideri Tsai'nin kısa süre önce Çin'in "tek ülke iki sistem" söylemine karşı yaptığı açıklamaları hedef aldı.

An, Tsai'yi taraflar arasındaki ilişkilere zarar vermek ve seçim kazanımları uğruna Tayvan halkının refahını "poker fişi" gibi kullanmakla suçlayarak, "Bu tür eylemler, Tayvanlı yurttaşlarımızın refahına ve çıkarlarına ters düşüyor, her iki taraftan yurttaşların ilerlemesini engelliyor." ifadesini kullandı.

An Fıngşan, bu çabaları "nafile girişimler" olarak da nitelendirdi.

Bağımsızlık yanlısı Demokratik İlerleme Partisinden 2016 yılında Tayvan lideri seçilen Tsai, hafta başında ulusal güvenlik toplantısında Çin ile ilişkilerin "sadece eşit değer ilkesi muhafaza edilirse olumlu yönde değerlendirilmesi gerektiğini" söylemişti.

Tsai, "Birlik içinde kaldığımız sürece ulusal egemenlik, özgürlük ve demokrasi erozyona uğramayacaktır, 'tek ülke iki sistem' Tayvan'ın geleceği olmayacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Adada gelecek yıl seçimler yapılacak.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel
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