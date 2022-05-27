Çin, Dış Ticareti İstikrara Kavuşturmak ve Geliştirmek İçin Önlemleri Detaylandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Dış Ticareti İstikrara Kavuşturmak ve Geliştirmek İçin Önlemleri Detaylandırdı

27.05.2022 02:17
Çin, Dış Ticareti İstikrara Kavuşturmak ve Geliştirmek İçin Önlemleri Detaylandırdı

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ekonomisi ile sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarlı seviyede tutmak hedefiyle, dış ticareti dengelemek ve yükseltmek için aldığı önlemleri detaylandırdı.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ekonomisi ile sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarlı seviyede tutmak hedefiyle, dış ticareti dengelemek ve yükseltmek için aldığı önlemleri detaylandırdı. Çin Devlet Konseyi'nin Perşembe günü yayınladığı yönergeye göre, önemli dış ticaret kuruluşlarına yönelik hizmetler geliştirilecek ve dış ticaret kargolarına engelsiz lojistik sağlamak için önlemler alınacak. Yönergeye göre, dış ticaret işletmelerine yönelik mali ve finansal destek güçlendirilecek, sınır ötesi e-ticaretin desteklenmesi için çaba sarf edilecek. Yönergede ayrıca, çevrimiçi sergilerin, işletmelerin dış ticaret işlem hacmini artırmalarına yardım etmek için optimize edilmesi gerektiği belirtildi. Yönergeye göre, ithalatı teşvik etmek için de bir dizi yeni teşhir bölgesi geliştirilecek.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: NATO Genel Sekreteri'nden Çin'i Hedef Alan Karalayıcı Sözler Yaymayı Bırakmasını İstedi Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: NATO Genel Sekreteri'nden Çin'i Hedef Alan Karalayıcı Sözler Yaymayı Bırakmasını İstedi Çin'in Uzay İzleme Gemisi 100. Görev İçin Yola Çıktı Çin'in Uzay İzleme Gemisi 100. Görev İçin Yola Çıktı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Dış Ticareti İstikrara Kavuşturmak ve Geliştirmek İçin Önlemleri Detaylandırdı - Son Dakika


Son Dakika
01:12 Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
01:07 Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapma sinyali ABD'de panik yarattı! Teröristlerle temas kurdular
00:47 Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
00:44 Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti!
00:25 "Sosyal medya yasası" teklifi Meclis'e sunuldu! Gerçeğe aykırı bilgi yayanlara hapis cezası geliyor
00:22 Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek
23:56 Marmaray'da şaşırtan olay! 60'lı yaşlarındaki bir adam Arap aileye küfürler savurdu
23:53 Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı
23:26 Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 02:24:07. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Dış Ticareti İstikrara Kavuşturmak ve Geliştirmek İçin Önlemleri Detaylandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement