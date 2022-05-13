Çin, İşsizlere Desteği Artırmaya Devam Edecek - Son Dakika
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Çin, İşsizlere Desteği Artırmaya Devam Edecek

13.05.2022 16:51
Çin, İşsizlere Desteği Artırmaya Devam Edecek

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göre Çin, temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamaları için işsizlere verilen desteği artırmaya devam edecek.

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göre Çin, temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamaları için işsizlere verilen desteği artırmaya devam edecek. Bakanlık yetkililerinden Gui Zhen, Perşembe günü yaptığı açıklamada, işsizlik sigortasının kapsamını genişletme politikalarının bir yıl daha uzatılacağını söyledi. Gui, işsizlik sigortası yardımlarının kademeli olarak asgari ücret standartlarının yüzde 90'ına yükseltileceğini sözlerine eklerken, işsizlerin çeşitli kanallardan sigortaya erişiminin kolaylaştırılması için çaba sarfedileceğini kaydetti. Çin'de 2022'nin ilk çeyreğinde, ankete katılanlar arasında kentsel işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla temelde değişmeden ortalama yüzde 5,5 oldu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik Bakanlığı, İşsizlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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