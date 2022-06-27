Çin Mayıs'ta 17,74 Milyon 5g Telefon Sevkiyatı Yaptı - Son Dakika
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Çin Mayıs'ta 17,74 Milyon 5g Telefon Sevkiyatı Yaptı

27.06.2022 12:14
Çin Mayıs'ta 17,74 Milyon 5g Telefon Sevkiyatı Yaptı

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin (CAICT) yayınladığı verilere göre Çin'in 5G telefon sevkiyatları Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6'lık artışla yaklaşık 17,74 milyon adede ulaştı.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin (CAICT) yayınladığı verilere göre Çin'in 5G telefon sevkiyatları Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6'lık artışla yaklaşık 17,74 milyon adede ulaştı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitüsü olan CAICT, bu sayının aynı dönemdeki toplam cep telefonu sevkiyatlarının yüzde 85,3'üne karşılık geldiğini söyledi. Yılın ilk beş ayında Çin'in cep telefonu sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1'lik düşüşle 108 milyon adet olurken bu sayının yüzde 79,7'sini 5G telefonlar oluşturdu.

Çin, Ocak-Mayıs döneminde 106 milyon cep telefonu sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu sayı, ilk beş ayda yapılan toplam cep telefonu sevkiyatlarının yüzde 98,2'sine karşılık geliyor. Aynı dönemde yerli markalar, Çin cep telefonu pazarında aslan payını alarak yurtiçinde gerçekleştirilen cep telefonu sevkiyatlarının yüzde 83,8'ini oluşturdu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Mayıs'ta 17,74 Milyon 5g Telefon Sevkiyatı Yaptı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin Mayıs'ta 17,74 Milyon 5g Telefon Sevkiyatı Yaptı - Son Dakika
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