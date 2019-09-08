Son Dakika Haberleri: Cinayet sonrası hastanede arbede
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cinayet sonrası hastanede arbede

1 dakika önce

Cinayet sonrası hastanede arbede Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıERZİNCAN - Erzincan'da akrabalar arasında boşanma davası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Cinayet sonrası hastanede arbede, System.String[]

Cinayet sonrası hastanede arbede

Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ERZİNCAN - Erzincan'da akrabalar arasında boşanma davası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Cinayet olayı sonrasında hastane acil önünde kalabalık iki taraf arasında arbede yaşandı.

Olay, Erzincan merkez Halitpaşa Caddesi SGK Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir boşanma davası nedeniyle aralarında husumet bulunan Metin D., kardeşi Çetin D., Esma D., evlerine doğru yürüdükleri sırada Soner B., ile karşılaştılar. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İki tarafında bıçak kullandığı kavgada Metin ve Çetin D., ile husumetlileri Soner B., yaralandı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Metin D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Cinayet sonrası hastanede arbede"

Hastanede Metin D.'nin ölüm haberini alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Bir süre sonra hastane önünde kalabalık yoğunlaştı. Bu sırada akraba gurubu arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Çok sayıda polis ve güvenlik görevlisi yaşanan arbedeye müdahale etti. Taraflar kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle birbirinden ayırt edildi.

Polis ekipleri hastane ve olayın yaşandığı tarafların ikametleri önünde güvenlik tedbirlerini artırırken hastanede tedavisi tamamlanan cinayet şüphelisi Soner B., gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorgusuna başlandı.

Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İstiklal caddesi'nde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı İstiklal caddesi'nde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı (2) Çanakkale'de iki tekne çarpıştı: 10 kişi ölümden döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 01:28:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cinayet sonrası hastanede arbede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]