Cinayetten hüküm giyen firari 26 yıl sonra Yalova'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinayetten hüküm giyen firari 26 yıl sonra Yalova'da yakalandı - Son Dakika

Cinayetten hüküm giyen firari 26 yıl sonra Yalova'da yakalandı

7 saat önce

Elazığ'da işlediği cinayet nedeniyle 36 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 26 senedir aranan firari hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla Yalova'da yakalandı.

Elazığ'da işlediği cinayet nedeniyle 36 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 26 senedir aranan firari hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla Yalova'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ Ağır Ceza Mahkemesince "kan gütme saiki ile kasten öldürme" suçundan verilen 36 yıl hapis cezası kesinleşen ve 1994'ten bu yana aranan F.S'nin (50) Yalova'da olduğu bilgisine ulaştı.

Seyrantepe Mahallesi'nde ikamet ettiği, sahte kimlik kullandığı, kılık kıyafet değiştirerek kolluk güçlerine yakalanmamaya çalıştığı öğrenilen F.S'nin yakalanması için özel ekip kuruldu.

Firari hükümlü, ekibin fiziki takip ve istihbari çalışmaları sonucunda İstanbul'dan Yalova'ya gelen feribotta başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanıyla gözaltına alındı. F.S, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından Yalova Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Cinayetten hüküm giyen firari 26 yıl sonra Yalova'da yakalandı

Elazığ, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:28 Kaynak: AA
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