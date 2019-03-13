Çinli Pandalar Nisan'da Danimarka'ya Gidecek

– Çin'de yer alan Chengdu Panda yetiştirme merkezinde yaşayan Mao Er ve Xing Er isimli iki dev panda, Nisan ayı başında yeni evleri Kopenhag hayvanat bahçesine gidecek.

– Çin'de yer alan Chengdu Panda yetiştirme merkezinde yaşayan Mao Er ve Xing Er isimli iki dev panda, Nisan ayı başında yeni evleri Kopenhag hayvanat bahçesine gidecek.



Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Danimarka'ya Scandinavian Airlines uçağıyla gidecek olan pandalara Danimarka'nın Çin Büyükelçisi eşlik edecek.



Mao Er ve Xing Er için Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki hayvanat bahçesinde yeni bir barınak inşa edildiği belirtilirken, Danimarka'nın önde gelen mimarlarının oluşturduğu Bjarke Ingels Group'un tasarladığı mekanın Yin-Yang sembolünden esinlenildiği belirtildi.



Söz konusu hayvanat bahçesinin Yöneticisi Jorgen Nielsen iki pandanın gelişini, kurumunun 160 yıllık tarihinin en büyük olayı olarak tanımladı.



Danimarka Kraliçesi Margrethe II ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kraliçe'nin Pekin'i ziyaret ettiği 2012 yılında pandaların geçici olarak Danimarka'ya verilmesine ilişkin bir anlaşma imzalamışlardı. (Fotoğraflı) - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fenerbahçe'de Samatta, Ramselaar ve Skov harekatı

Aleyna Tilki'nin, Bennu Gerede'nin Oğlu Dilan Erkaya'yı, Sevgilisinden Ayırdığı İddia Edildi

BB Erzurumspor'dan Ayrılan Mehmet Özdilek: Beşiktaş İçin Hazırım

Ronaldo Attı, Juventus Hisseleri Uçuşa Geçti