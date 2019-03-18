Cizre Belediyesinin Yol Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor
47 dakika önce
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre Belediyesi tarafından yürütülen yol düzenleme çalışmaları sürüyor.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak
'ın Cizre Belediyesi
tarafından yürütülen yol düzenleme çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan
öncülüğünde hayata geçirilen projeler kapsamında yeni çevre yolunda yapılan "Selfie Cizre" çalışması gelecek hafta içeresinde tamamlanıyor.
"Selfie Cizre"nin vatandaşlara ilçenin güzelliğini yukarıdan izleme ve fotoğraf çektirme fırsatı sunması planlanıyor.
Belediye ekiplerince ayrıca Mem-u Zin bulvarı girişinde yol kenar ve kavşak düzenleme çalışmaları da devam ediyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla Mem-u Zin bulvarının güzel bir görünüme kavuşması hedefleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:11 Kaynak: AA
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