Cizre Halk Eğitimi Merkezi tarafından organize edilen programda, Cizre Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda sahne alan şef Gülay İncaz ve Adem Baysal yönetimindeki Öğretmenler Korosu Türkçe ve Kürtçe şarkıları seslendirdi.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Hisarcık, Cizre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cizre'de Öğretmenler Korosu konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.