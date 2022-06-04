Cizre'de Öğretmenler Korosu konser verdi - Son Dakika
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Cizre'de Öğretmenler Korosu konser verdi

04.06.2022 11:04
Cizre'de Öğretmenler Korosu konser verdi

Cizre ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Öğretmen Korusu sahne aldı.

Cizre ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Öğretmen Korusu sahne aldı.

Cizre Halk Eğitimi Merkezi tarafından organize edilen programda, Cizre Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda sahne alan şef Gülay İncaz ve Adem Baysal yönetimindeki Öğretmenler Korosu Türkçe ve Kürtçe şarkıları seslendirdi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Cizre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Reşit Sevgi, protokol üyeleri, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Hisarcık, Cizre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre'de Öğretmenler Korosu konser verdi - Son Dakika

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