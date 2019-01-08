Son Dakika Haberleri: Çobanbey Sınır Kapısı'nda Yoğunluk

Çobanbey Sınır Kapısı'nda Yoğunluk

1 saat önce

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile güvenli hale gelen bölgeye çeşitli malzemeler taşıyan tırlar, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Çobanbey Sınır Kapısı'nda Yoğunluk, System.String[]
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile güvenli hale gelen bölgeye çeşitli malzemeler taşıyan tırlar, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerinin yanı sıra çimento ve çeşitli malzemelerin yüklendiği tırlar, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından güvenli bölgeye naklediliyor.

Sınır kapısı önünde 1,5 kilometrelik kuyruk oluşturan 150 tır, Suriye'ye geçmek için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır sürücülerinden Doğan Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah 05.30 gibi Çobanbey Gümrük Kapısı'na geldiğini ve hala sıra beklediğini söyledi.

Kapıdaki çalışmalar nedeniyle elektriğin zaman zaman kesildiğini belirten Aydoğan, bu yüzden işlemlerde aksamalar yaşadığını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:48 Kaynak: AA

Elbeyli, Kilis, Güncel
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