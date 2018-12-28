Son Dakika Haberleri: Çocuğuyla Vakit Geçirebilmek İçin Bankacılığı Bırakıp Spa Merkezi Açtı

Çocuğuyla Vakit Geçirebilmek İçin Bankacılığı Bırakıp Spa Merkezi Açtı

53 dakika önce

Doğum yaptıktan sonra bebeğiyle vakit geçirebileceği bir iş arayan Gökçe Geçkin Sakın, bankacılığı bırakıp Bursa'da 0-10 aylık bebekler için SPA merkezi açtı.

Çocuğuyla Vakit Geçirebilmek İçin Bankacılığı Bırakıp Spa Merkezi Açtı, System.String[]

BURSA'da, doğum yaptıktan sonra bankacılığı bırakıp bebeğiyle vakit geçirebileceği bir iş arayan Gökçe Geçkin Sakın (28), 0-10 aylık bebekler için SPA merkezi açtı. Sakın, "Yapılan uygulamalar, bebeklerin daha çok öğrenmelerini sağlıyor. Bu dönemdeki bebekler anne ya da baba kucağına bağımlı oluyor; fakat suda bireysel hareket eden bebekler özgüvenlerini geliştiriyor" dedi.

Bankacı Gökçe Geçkin Sakın, çocuğu Doğa'yı dünyaya getirdikten sonra onunla daha çok zaman geçirebileceği bir iş arayışına girdi. İstanbul'da gördüğü bir SPA merkezinden ilham alan Sakın, bankacılığı bırakıp bebek spa merkezi açmaya karar verdi. Bu kararı üç ay içinde hayata geçiren Sakın, her sabah spa merkezine çocuğuyla birlikte geliyor. 0-10 ay arası bebekler, SPA merkezinde bulunan jakuzi içerisinde ilk yüzme deneyimlerini gerçekleştiriyor. Bebeklere, daha sonra uluslararası eğitim almış uzmanlar tarafından masaj yapılıyor. SPA merkezine gelen bebeklerin annelerine ise el masajı hizmeti veriliyor. SPA merkezine gelen aileleri bebekleriyle daha fazla bekletmeme adına randevu sistemiyle çalıştıklarını belirten Sakın, "Buraya gelen ailelerimizi öncelikle bekleme odasında bir süre bekletip suyunu geldiğinde hazırlıyoruz. Her bebeğe özel hazırlanıyor suyumuz. 36-37 derece sabitliyoruz suyumuzu ki bebeklerimiz üşümesinler. Başları da suya girmediği için vücut ısıları düşmüyor. Suyu hazırlandıktan sonra bebeği bu odamıza alıyoruz. Seansa hazırlıyoruz. Üzerindekiler çıkarıldıktan sonra özel boyun simidimiz bebeklerin boynuna takılıyor. Anne baba eşiğinde bebekleri küvete bırakıyoruz. Daha sonra onların sudaki bireysel hareketlerini izliyoruz. Suda dans bittikten sonra özel olarak hazırlanmış masaj masalarımızda bebek masajı uyguluyoruz" dedi.

YÜZMEK BEBEKLERİN ÖZGÜVENİNİ ARTTIRIYOR

SPA merkezine, bu anları deneyimlemek için anne ve babaların birlikte geldiğini belirten Sakın, "Bebeklerinin sudaki deneyimleri için anneler biraz daha öncelikli oluyor. Bu uygulamaların bebeklerin duyusal ve bilişsel gelişimlerine katkısı var. Kas ve sinir sistemlerini geliştiriyor. Daha çabuk öğrenmelerini sağlıyor. Bu aylardaki bebekler anne baba ya da bir yakın kucağına bağımlı bebekler. Suda bireysel hareket eden bebekler özgüvenlerini geliştiriyor. Her bebeğe göre değişmekle birlikte maksimum bebekler 20-25 dakika suda kalabiliyor. Bir o kadar da masajımız sürüyor" dedi.

SUYA ALIŞAN BEBEKLER DAHA HAREKETLİ OLUYOR

İlk seanslarına katılan bebeklerin öncelikle etrafı gözetleyip tanımaya çalıştıklarını söyleyen Sakın, "Biraz daha durgun, biraz daha hareketsiz oluyorlar. Ama zamanla alıştıktan sonra bebeklerdeki hareketliliği gözlemliyoruz. Hatta ikinci ve daha sonraki seanslara gelen bebekler üzerlerindeki o durgunluğu atıp, suda daha hareketli olmaya başlıyorlar. Ben bu hareketliliği öncelikle kendi kızımda da gördüm. Kızımı burada suya sokarken birkaç seanstan sonra daha hareketli bebek olduğuna şahit oldum" dedi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:29 Kaynak: DHA

Bursa, Anne, Gökçe, Güncel
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