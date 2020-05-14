Çocuklar soluğu kampüste aldı - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan önlemler dolayısıyla 40 gün sonra sokağa çıkan 0-14 yaş arası çocukların bir bölümü vakitlerini aileleri ile birlikte Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü'nde geçirdi.



İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının dün saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi sonrası, maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinleri kullanılmaya başlandı. Eskişehirli ailelerin bazıları, çocuklarını Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü'ne getirerek güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklar ise 40 günlük aranın ardından sokağa çıkmanın sevincini yaşarken kampüsün yeşil alanlarında doyasıya eğlendi. - ESKİŞEHİR