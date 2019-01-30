Son Dakika Haberleri: Çocuklara Karagöz ve Hacivat Gösterisi

Çocuklara Karagöz ve Hacivat Gösterisi

1 saat önce

Kırklareli'nde çocuklara Karagöz ve Hacivat gösterisi yapıldı.

Çocuklara Karagöz ve Hacivat Gösterisi, System.String[]
Kırklareli'nde çocuklara Karagöz ve Hacivat gösterisi yapıldı.

Kırklareli Halk Kütüphanesi'nce gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ilgi gösterdi.

Kütüphane Müdürü Ali Osman Ünal, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, çocuklara yönelik etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün kış programı kapsamında etkinliğin gerçekleştirildiğini ifade eden Ünal, çocukların kütüphane ile olan bağını daha çok arttırmaya çalıştıklarını belirtti.

Kış programı kapsamında birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini aktaran Ünal, yıl içerisinde boyama, kitap okuma, akıl oyunları ve sinema gibi etkinliklerin de yapılacağını kaydetti.

Ünal, Karagöz ve Hacivat gösterisine katılan çocuklara teşekkür etti.

Fatih Umutlu ve Müge Yıldız tarafından yapılan Karagöz ve Hacivat gösterisi yaklaşık 45 dakika sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Ali Osman, Kırklareli, Güncel
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