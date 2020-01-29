"Çocukların faydalanacağı mekanlar çoğaltılmalı"

Çocuk Koruma Kütahya İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılı Değerlendirme Toplantısı, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıya; Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İlçe Koordinasyon Kurulu Başkanları (Kaymakamlar), İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ile İl Merkezi Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.



Çocuk ve gençlerin vakit geçirebileceği, kültürel ve sportif aktivitelere katılabileceği alanların çoğaltılması gerektiğinin altını çizen Vali Toraman, Kütahya'da ikinci bir gençlik merkezi için çalışma yapılabileceğini kaydetti.



Katılımcıların, 2019 yılında yapılan çocuk hizmetleriyle alakalı alınan tedbir kararları ve barınma hizmeti verilen kuruluşlar hakkında bilgilendirildiği toplantı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA