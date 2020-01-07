"Çocukların Gözünden Çiğli Belediyespor" isimli sergiye yoğun ilgi

Çiğli Belediyesi Spor Okulları bünyesinde eğitim gören genç sporcuların çizimlerinin yer aldığı, "Çocukların Gözünden Çiğli Belediyespor" resim sergisi, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonunda açıldı.



Farklı branşlarda eğitim gören 4 ile 12 yaş arası sporcuların çizdiği 150 resimden oluşan "Çiğli Belediyespor" konulu resim sergisi, genç yetenekler tarafından açıldı.



Çocukları spora ve sanata yönlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi ve fikir dünyalarını geliştirmesi adına sportif ve sanatsal etkinliklerde bulunabilecekleri ortamlar yaratıyoruz. Bugünde, spor okullarımız bünyesinde eğitim gören genç sporcularımızın resimlerinin yer aldığı çok güzel bir sergi düzenledik. Sporcularımızın sanata olan ilgisi bizleri çok mutlu etti. Sporun ve sanatın birbirine paralel gelişim gösterdiği bir Çiğli için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.



Çiğlili sanat ve sporseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe; Çiğli Belediyespor Asbaşkanı Deniz Çıtak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri de katılım gösterdi. - İZMİR