Çocukların okula dönüş heyecanına indirim kampanyası ile ortak oldu - Son Dakika

Çocukların okula dönüş heyecanına indirim kampanyası ile ortak oldu

Boyner, yeni eğitim öğretim yılının başladığı bu günlerde, çantadan mataraya, ayakkabıdan tişört ve eşofmana uzanan seçenekleri ile öğrencilerin ve ebeveynlerin okula dönüş heyecanına ek indirimlerle ortak olduğunu duyurdu.

Çocukların okula dönüş heyecanına indirim kampanyası ile ortak oldu, System.String[]

Boyner, yeni eğitim öğretim yılının başladığı bu günlerde, çantadan mataraya, ayakkabıdan tişört ve eşofmana uzanan seçenekleri ile öğrencilerin ve ebeveynlerin okula dönüş heyecanına ek indirimlerle ortak olduğunu duyurdu.

Hem kız hem erkek öğrenciler için en trend ve en konforlu ürünlere sahip olduklarına dikkat çeken Boyner, "Okulda da tarzımız güzel" söylemiyle bir kampanya başlatırken, 15 Eylül tarihine kadar yapılacak okul alışverişlerinde indirimlere ek olarak, her ikinci ürüne yüzde 10, üçüncü ürüne yüzde 15, dördüncü ürüne yüzde 20, beşinci ürüne yüzde 30 indirim sağladığını açıkladı.

Öğrencilerin ve ailelerinin yüzünü aldıkça artan indirimlerle güldürdüğünü belirten Boyner, okula dönüş heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri için binlerce ürünü bir araya getirdiğini kaydetti. İlkokuldan, lise ve üniversite öğrencisine kadar her yaştan öğrenciye hitap eden geniş bir koleksiyona sahip olduğunu hatırlatan Boyner, farklı renk ve desenlerdeki çanta, ayakkabı, kalem kutusu, matara, beslenme çantası gibi ürünlerin yanı sıra çocukların rahat edebilecekleri giyim koleksiyonlarını mağazalarında çocuklar ile buluşturduğunun altını çizdi.

OKUL ÇANTALARI

Boyner, en sevilen renk ve desenlerde çantaları yeni eğitim yılına başlayan öğrencilerle buluşturduğuna dikkat çekerek dünyaca ünlü spor markalarının çantalarının ortaokul ve lise öğrencileri tarafından tercih edildiğini, çizgi film kahramanlarının yer aldığı lisanslı çantaların ise ilkokul öğrencilerinin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını belirtti.

OKULA DÖNÜŞ MODASI

Boyner, öğrencilere hem rahat hareket edebilecekleri hem de tarzlarını ortaya çıkarabilecekleri seçenekler sunduğunu belirterek şöyle devam etti;

"Erkek çocuklar için jeanler, chino pantolonlar, eşofman takımlar, sweatshirtler; kız çocukları için taytlar, renkli pantolonlar, etekler ve bluzlar okula dönüş modasını belirliyor.Boyner'in zengin sneaker ve spor ayakkabısı seçenekleri ile tüm öğrenciler için rahatlık ve şıklık bir araya geliyor.Dünyanın en iyi spor markalarının ürünlerini, Boyner'de aynı çatı altında bulabilmek mümkün oluyor."

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ VE SÜPER KAHRAMANLAR ÖĞRENCİLERE EŞLİK EDİYOR

Boyner, minik öğrencileri de unutmadığına dikkat çekerek şu bilgilendirmeyi yaptı; "Çizgi film karakterleri ve süper kahraman  karakterlerin yer aldığı sırt çantası, kalem kutusu, matara gibi ürünler Boyner mağazalarında zengin seçenekler ve ayrıcalıklı fırsatlarla öğrencilerin ve ailelerin beğenisine sunuluyor.Aileler ve öğrenciler, tüm okul ihtiyaçlarını, başka hiçbir yerde olmayan ayrıcalıklı fırsatlarla Boyner'de buluyor."


Boyner, Erkek, Okul, Kız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 15:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocukların okula dönüş heyecanına indirim kampanyası ile ortak oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Kaplumbağayı ezmemek için frene basıp takla atan motosikletli, hayatını kaybetti Polis de bunu yaparsa! Karantinada olması gereken emniyet mensubu, meslektaşlarına yakalandı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da deniz araçlarındaki düğün, nikah ve nişan etkinlikleri yasaklandı Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talep edildi İsrail ve Bahreyn ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı Askeri personel, eşini bıçakla yaralayıp suç aletiyle teslim oldu Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi, gözaltına alındı İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Kritik pozisyonda gol çizgisi teknolojisi devreye girdi! F.Bahçe, beraberliği yakaladı Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu
4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu         
17:18
ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi         
16:50
Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş         
16:24
Bloomberg, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi: Artık konuşmayı bırakmalı Bloomberg, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi: Artık konuşmayı bırakmalı         
16:23
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi         
16:11
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde! Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde!         
15:30
Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı         
15:26
Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor         
15:02
Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir         
14:47
Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi         
14:35
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi         
14:17
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu         
10:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak         
10:33
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü         
09:52
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
"Kız meselesi" tartışması gencecik bir hayatı söndürdü! Yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kamerada         
09:13
Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım         
09:11
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 21:44:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocukların okula dönüş heyecanına indirim kampanyası ile ortak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei