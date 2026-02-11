Çocukların Veteriner Kliniğine Torpilli İsyanı - Son Dakika
Çocukların Veteriner Kliniğine Torpilli İsyanı

11.02.2026 15:39
AVCILAR'da 3 çocuk, veteriner kliniğine torpil atarak hayvanları paniklettikten sonra kaçtı.

AVCILAR'da 3 çocuk, bir veteriner kliniğine, ateşledikleri torpili atarak kaçtı. O sırada içerideki hayvanların korkarak kaçıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Ambarlı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. 12 ila 15 yaşlarında olan 3 çocuk bir veteriner kliniğinin önüne geldi. Çocuklardan 2'si bahçe kapısının yanında beklerken diğeri veterinerin kapısına doğru ilerledi. Veterinerin kapısını açan çocuk, elindeki torpili ateşleyerek içeri atıp kaçtı. Torpilin patlamasıyla içeride bulunan hayvanlar büyük panik yaşadı. Korkan bir kedi sağa sola kaçıştı. Sesleri duyan veteriner ve çalışanları da kısa süreli panik yaşadı. Çocukların torpil attığı, kedinin korkuyla kaçıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Veteriner Hekim Haluk Ömer, patlamanın etkisi ile büyük korku yaşayan hayvanları sakinleştirmede zorlandıklarını söyledi. Olay, polise bildirildi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Çocuk, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
