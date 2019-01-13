Çöp Konteyneri Önüne Park Eden Araç Sürücüsüne Unutulmaz Ders
1 saat önce
Başkent'te, Demetevler Mahallesi 6. Sokak'ta çöp konteynerine çöpünü atmaya giden vatandaşlar, konteynerin önüne park edilen aracı görünce, konteynere atamadıkları çöplerini arabanın üzerine bıraktı.
Başkent'te, Demetevler Mahallesi
6. Sokak'ta çöp konteynerine çöpünü atmaya giden vatandaşlar, konteynerin önüne park edilen aracı görünce, konteynere atamadıkları çöplerini arabanın üzerine bıraktı. Ankara
'nın eski mahallelerinden olan Demetevler'de ders verir nitelikte bir olay yaşandı. Çöplerini konteyner atmaya giden vatandaşlar, bir aracın konteynerin önüne park etmesinden dolayı çöplerini konteynere atamadı. Vatandaşlar da çareyi ellerindeki çöpleri arabanın üzerine bırakmakta buldu. Vatandaşlar, cep telefonları ile çektikleri görüntüyü ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:22 Kaynak: İHA
AK Parti Edirne İlçe Belediye Başkanı Adayları Belli Oldu
İlber Ortaylı'dan Canlı Yayında Suriyeli Çıkışı: Haddinizi Bilin!
Eryaman Stadı'nda Sona Doğru
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Sokak Ortasındaki Bıçaklama Olayı, Kurgu Çıktı