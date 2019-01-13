Son Dakika Haberleri: Çöp Konteyneri Önüne Park Eden Araç Sürücüsüne Unutulmaz Ders

Çöp Konteyneri Önüne Park Eden Araç Sürücüsüne Unutulmaz Ders

1 saat önce

Başkent'te, Demetevler Mahallesi 6. Sokak'ta çöp konteynerine çöpünü atmaya giden vatandaşlar, konteynerin önüne park edilen aracı görünce, konteynere atamadıkları çöplerini arabanın üzerine bıraktı.

Çöp Konteyneri Önüne Park Eden Araç Sürücüsüne Unutulmaz Ders, System.String[]
Başkent'te, Demetevler Mahallesi 6. Sokak'ta çöp konteynerine çöpünü atmaya giden vatandaşlar, konteynerin önüne park edilen aracı görünce, konteynere atamadıkları çöplerini arabanın üzerine bıraktı.

Ankara'nın eski mahallelerinden olan Demetevler'de ders verir nitelikte bir olay yaşandı. Çöplerini konteyner atmaya giden vatandaşlar, bir aracın konteynerin önüne park etmesinden dolayı çöplerini konteynere atamadı. Vatandaşlar da çareyi ellerindeki çöpleri arabanın üzerine bırakmakta buldu. Vatandaşlar, cep telefonları ile çektikleri görüntüyü ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:22 Kaynak: İHA

Ankara, Demetevler Mahallesi, Güncel
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