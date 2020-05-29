Çorlu'da cuma namazı kılındı - Son Dakika

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorlu'da da 10 haftalık aranın ardından cuma namazı kılındı.



Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ara verilen cuma namazları yeniden kılınmaya başlandı. Devam eden tedbirler uyarınca camilerin bahçesinde kılınan cuma namazı öncesi şadırvanlar da kapalı tutuldu. Vatandaşlar ilçe genelinde yer alan tüm camilerin bahçesinde, mescitlerin bahçelerinde, Cumhuriyet Meydanı'nda ve Atakent kapalı pazar yerinde cuma namazını eda etti.



Tüm yurtta olduğu gibi Çorlu'da da 10 haftalık aranın ardından cuma namazı kılındı.



Tekirdağ Valiliğince belirlenen alanlarda namazlarını kılmak için seccadelerini alarak gelen vatandaşların Çorlu'da cuma namazı kılmak için öncelikli tercihi Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan tarihi Süleymaniye Camii oldu. Hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlar uzun bir aradan sonra cuma namazı kıldı. - TEKİRDAĞ