Çorlu'dan kısa kısa

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt vatandaşlara aşure ikram etti.

Sarıkurt, Belediye önündeki ikramda yaptığı konuşmada, ikramın geleneksel olarak her yıl devam edeceğini kaydetti.

Bundan önceki yıllarda da belediye olarak her Muharrem ayında aşure dağıtımı yaptıklarını ifade eden Sarıkurt, "Vatandaşlarımıza Muharrem ayı içerisinde aşure ikramımız oluyor. Bunu, semt pazarları ve cami önlerinde yapıyoruz. Bu gün de belediye binası önünde toplam 2 bin adet aşure dağıtımı yaptık" dedi.

Başkan Sarıkurt'a aşure dağıtımında Başkan Yardımcıları Güner Çetin, Özcan Veysel Tunçcan, Kemaleddin Avcı ve İbrahim Turgut Bolat da eşlik etti.

Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatı

Çorlu'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı.

Havalimanı apronunda yapılan tatbikatta, senaryo gereği bir uçakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 10 dakikada kontrol altına alındı.



Tatbikatta ayrıca, itfaiye ve kırım ekiplerinin çalışmaları da yerinde incelendi.

Senaryo gereği iniş yapan uçağın motorunda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, uçağın büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Çorlu'da parklara aydınlatma direkleri dikiliyor

Çorlu Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda aydınlatma direği dikim çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan yaptığı açıklamada, park alanlarının aydınlatılarak daha güvenli ve kontrol edilebilir hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için parklarda tedbir almaya devam ettiklerini belirten Tunçcan, ilçe genelinde sorumluluk alanlarındaki tüm parkların aydınlatılması için çalışmalarını devam ettiklerini kaydetti.