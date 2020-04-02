Çorum'da 1 köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Çorum'da 1 köy daha karantinaya alındı
6 saat önce
ÇORUM'un Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
ÇORUM'un Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çorum'un Laçin ilçesindeki Çamlıpınar köyü İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantina altına alındı. Karantina süresince köye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı belirtildi. Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Fındıklı ile Sungurlu'nun Oyaca köyleri karantinaya alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:45 Kaynak: DHA
Son Dakika Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti