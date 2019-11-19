Son Dakika Haberleri: Çorum'da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada
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Çorum'da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada

6 saat önce

ÇORUM'da, kontrolden çıkıp TIR'ın altına giren otomobilde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çorum'da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada, System.String[]

ÇORUM'da, kontrolden çıkıp TIR'ın altına giren otomobilde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin TIR'a çarpmasıyla aniden dumanların yükseldiği anlar yer aldı.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Çorum- Ankara karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Fahri Erer (54) yönetimindeki 10 FAD 60 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp, Çelebi Ç.'nin (37) kullandığı 19 ABD 044 plakalı TIR'ın altına girdi. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki sürücü Fahri Erer, annesi Saliha (69) ve babası Yunus Erer'in (69) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücünün eşi Hanife Erer de kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenler, Edremit ve Tokat'ta toprağa verildi.

KAZA ANI KAMERADA

Edremit'ten yola çıkıp, memleketleri Tokat'ın Erbaa ilçesine gittiği öğrenilen otomobildeki aynı aileden 4 kişinin öldüğü kaza anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fahri Erer yönetimindeki otomobilin kavşakta TIR'a hızla çarptığı ve çevrede dumanların yükseldiği görülüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:18 Kaynak: DHA
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