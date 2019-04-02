Çorum'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı
35 dakika önce
Kargı-Sinop Karayolu'nda bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.
Kargı- Sinop
Karayolu'nda bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.
Kaza Kargı-Sinop Karayolu üzerinde bulunan Uzunyurt Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı istikametinden Sinop yönüne doğru seyir halinde olan D.K. yönetimindeki 34 BJL 59 plakalı otomobil, Uzunyurt Köyü yakınlarına geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan N.K. olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü D.K. ile araçta bulunan S.K. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar
Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:44 Kaynak: İHA
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