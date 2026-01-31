Çorum'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Çorum'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

31.01.2026 01:42
Çorum'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun kara yolu üzerindeki Çomar Barajı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ç. (37) idaresindeki 06 DC 0919 plakalı Volkswagen marka otomobil ile S.A.Ç. (40) yönetimindeki 55 SN 035 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücü D.Ç. ile araçta bulunan yolculardan N.Ç. (11), I.Ç. (12), N.Ç. (6) ve Ö.Ş. (50) yaralandı. Araçlarda ise büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrollü ilerleyen araç trafiği tekrar normale döndü. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Otomobil, 3. Sayfa, Olaylar, Ulaşım, Trafik, Çocuk, Çorum, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
