Yaşlı kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yaşlı kişi evinde ölü bulundu

28.05.2022 00:16

Çorum'da yaşlı kişi evinde ölü bulundu.

Çorum'da yaşlı kişi evinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Caddesi'nde ikamet eden 79 yaşındaki Satılmış Saat'ten uzun süre haber alamayan yakınları, bina yöneticisine ulaşarak yardım istedi.

Yönetici ise zilini çaldığı kapının açılmaması üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

İhbar üzerine eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daire kapısının itfaiye ekiplerince açılmasının ardından içeriye giren polis ekipleri Saat'i evin yatak odasında hareketsiz buldu.

Sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Saat'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kişi evinde ölü bulundu
Yaşlı kişi evinde ölü bulundu
Yaşlı kişi evinde ölü bulundu
Yaşlı kişi evinde ölü bulundu

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Kaynak: AA

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