Çorum FK: Penaltı ile Kazandı
Çorum FK: Penaltı ile Kazandı

Çorum FK: Penaltı ile Kazandı
31.01.2026 19:20
1. Lig 23. haftasında Arca Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM -

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

ARCA ÇORUM FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 61 Braian Samudio), Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Burak Çoban), Pedrinho (Dk. 90+2 Atakan Akkaynak), Thiam, Oğuz Gürbulak (Dk. 61 Ferhat Yazgan), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Ahmed Ildız (Dk. 70 Danijel Aleksic)

EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Odise Roshi (Dk. 90+3 Ousmane Diaby), Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 90+3 Halil Can Ayan), Wellington, Hakan Bilgiç (Dk. 81 Süleyman Luş), Francis Ezeh, İshak Karaoğul (Dk. 81 Erkam Develi), Mame Diouf, Antenor Junior Fernandes

GOL: (P) Dk. 87 Thiam (Arca Çorum FK)

SARI KARTLAR: Ferhat Yazgan, Braian Samudio (Arca Çorum FK), Emre Satılmış, Francis Ezeh, İbrahim Akdağ, Mame Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Arca Çorum FK, evinde ağırladığı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

5'inci dakikada Çorum FK'nin sağ kanattan geliştirdiği hücumda topla birlikte ceza sahasına giren Serdar Gürler'in kaleye çektiği şut üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

19'uncu dakikada Fernandes'in pasıyla buluşan Ezeh'in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

68'inci dakikada Ali Dere'nin son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşunda yere seken topu kaleci Sehic son anda kurtardı.

87'nci dakikada Çorum FK'nın kazandığı penaltı vuruşunu kullanan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmayı Çorum FK 1-0 kazandı.

Kaynak: DHA

Çorum FK: Penaltı ile Kazandı

