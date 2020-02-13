Coşar Kulaksız'ın yeni sergisi sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Birçok ulusal ve uluslararası yarışmada ödül kazanan fotoğraf sanatçısı, küratör ve şair Coşar Kulaksız'ın yeni sergisi, 18 Şubat'ta açılacak.

Sanatçının "Unuttuklarımızı Özlediğimiz Hatırladıklarımızdan Uzaklaştığımız Bir Oyun Bu" isimli yeni kitabından yola çıkılarak hazırlanan sergi, Teşvikiye Işık Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergide sanatçının alışılagelmiş boyutların ve oranların dışında çalıştığı 76 fotoğraf yer alacak.

Etkinlikte ayrıca, sanatçının anılarıyla ilgili kaleme aldığı şiirler ve 7 yıldır üzerinde çalıştığı "Geçici Heykeller" fotoğraf dizisiyle oluşturduğu kitabın tanıtımı yapılacak.

Kitabın da editoryal konsept ve tasarımını yapan Bülent Erkmen tarafından tasarlanan sergi, 10 gün süreyle ziyarete açık olacak.