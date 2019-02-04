Son Dakika Haberleri: Cü'ye Engelli Aracı Şarj İstasyonu Kuruldu

Cü'ye Engelli Aracı Şarj İstasyonu Kuruldu

2 saat önce

Cumhuriyet Üniversitesine (CÜ) engelli aracı şarj istasyonu kuruldu.

Cü'ye Engelli Aracı Şarj İstasyonu Kuruldu, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesine (CÜ) engelli aracı şarj istasyonu kuruldu.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak üzere birçok çalışma yapan CENGEL Birimi tarafından Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi girişine engelli aracı şarj istasyonu kuruldu.

Hastanenin başhekimlik girişindeki engelli aracı şarj istasyonu açılış törenine, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Başhekim Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Geçkil ve dernek üyeleri ile hastane personeli katıldı.


Aynı anda 4 araç şarj edebilen istasyonun açılış töreninde konuşan Yıldız, "İnşallah bundan sonra hastanemize gelen engelli kardeşlerimiz burada araçlarının şarjlarını yaptırabilecekler. Araçları şarj olurken kitap okumaları için alanlar da oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Geçkil ise şarj istasyonunun yapılmasına vesile olanlara teşekkür ederek, engellilerin engellerini aşması için yapılan bu tür çalışmaların önemini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:10 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğuştan Kalça Çıkığı Olan Genç Kız Yardım Bekliyor: Ölü Kıyafeti Giyerek Büyüdüm Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı! İşte Güncel Fiyatlar

Son Dakika! Benzine Zam Geldi Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 17:19:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cü'ye Engelli Aracı Şarj İstasyonu Kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]