Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaretler - Son Dakika
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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaretler

6 saat önce

Çubuk ilçesinde bazı kurumların müdürleri, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaretler, System.String[]

Çubuk ilçesinde bazı kurumların müdürleri, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, İlçe Mal Müdürü Zeki Çoban, Kaymakamlık Vakıf Müdürü Alaaddin Almış, İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı, Vergi Dairesi Müdürü Nevzat Özyolcu ve İlçe Tapu Müdürü Süleyman Çelebi Hüyüklü, Belediye Başkanı Demirbaş ile bir süre görüştü.

Demirbaş, ilçede birinci hedeflerinin istihdam artırıcı çalışmalar yapmak olduğunu söyledi.

138 yıllık tarihi geçmişi olan ilçeyi her yönden ileri seviyelere taşıyacak çalışmalarıma hız verdiklerini anlatan Demirbaş, şöyle konuştu:

"Açılacak iş sahaları ile istihdam sağlayıp, işsizliğin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Tabi bunu yaparken tek başımıza değil de kentin dinamikleri ile bunu başaracağız. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için ben dahi tüm çalışma arkadaşlarımızın gecesini gündüzüne katıyor. Biz bu kentin hizmetkarı olmak için yola çıktık. Yaklaşık 100 bin nüfuslu bir ilçeyi yönetiyoruz. İlçemizin en büyük sorunu ise işsizlik olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunu çözmek için ise yatırımcıyı ilçemize çekmek ve onların önüne açacak çalışmalar yapmaktır."

Abdullah Demirbaş, Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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