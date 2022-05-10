Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kendisini ziyaret eden öğrenci ve öğretmenleri makamında ağırladı.

Türk Telekom Ortaokulu, Şehit Selahattin Şişman Ortaokulu ile Aksoy İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Belediye Başkanı Demirbaş'ı ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenleriyle görüşen Demirbaş, onlarla eğitim, teknoloji ve sportif aktivitelerle ilgili konularda sohbet etti.

Demirbaş, 21-22 Mayıs'ta gençlere yönelik düzenleyecekleri festivalde teknolojiden eğitime, eğlenceden spora birçok alanda çalışmalar yapılacağını söyledi.

Tüm gençleri festivale davet eden Demirbaş, "Bu yaşlarda üretmek, ileriye dönük icatlar geliştirmeye çalışmak çok önemli. Sağ olsun, hocalarımız bu konuda sizlere çok büyük destek oluyor. Biz de belediye olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik." dedi.

Bu yıl ilk defa Çubukabad Parkı'nda gençlik festival düzenleyeceklerini anlatan Demirbaş, "Gençlerimiz yaptıkları çalışmaları sergileyecek. Çok çeşitli sportif etkinlik ve konserler olacak." diye konuştu.

Ziyaret sonunda çocuklar Demirbaş'a kağıt atıklardan yaptıkları bebeği, Demirbaş da çocuklara zeka oyunları hediye etti.

Ziyaretlerde Türk Telekom Ortaokulu Müdürü Engin Önal, Şehit Selahattin Şişman Ortaokulu Müdürü Fatih Karakütük'de bulundu.

Karakütük, Demirbaş'a, okullarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi de sundu.