Çubuk'ta iş makinelerinin bahçelere zarar verildiği iddiası

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Yukarı Çavundur Mahallesi sakinleri, sulama projesinde ihaleyi alan firmaya ait iş makinelerinin kendilerine bilgi vermeden çalışmalara başladığını ve sebze bahçelerine zarar verdiğini iddia ederek tepki gösterdi.

Yukarı Çavundur Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Osman Şahbudak, yaptığı açıklamada, mahallerinde herhangi bir tebligat yapılamadan başlatılan çalışmanın bahçelerine zarar verdiğini kaydetti.

Mahalle halkının geçiminin hayvancılık ve sebze yetiştiriciliği olduğunu belirten Şahbudak, "Mahalle sakinleri olarak bizler hizmete karşı değiliz. DSİ'den ihaleyi alan firma burada işe başlamadan önce vatandaşa herhangi bir açıklamada bulunmamış. Bu su ihalesi ile ilgili herhangi bir teknik bilgi de verilmemiş. Bizim bölgemiz geçimini hayvancılık ve bahçe işleriyle sağlıyor. Şu an sebze ürünlerinin bulunduğu bahçeler, firma tarafından kazılıyor ve buralara tamamen zarar veriliyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Osman Sönmez, "Köyün kaç yıllık azasıyım ama bahçemi kurtaramadım. Bize hiçbir tebligat yapılmadı. Geldiler ve biz buradan geçeceğiz dediler ve geçtiler. Patates, fasulye, kabak yani her şey ekiliydi. Yiyeceklerimiz buradan çıkacaktı ama şimdi gördüğünüz gibi harap oldu." şeklinde konuştu.

Fatma Ertürk (85) de emeklerinin heba olduğunu belirterek, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.