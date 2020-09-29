Çukur dizisinde Erdenet ailesinin gizemli üyesi Ogeday sonunda yüzünü gösterdi

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da Erdenetlerin merakla beklenen üyesi sonunda ortaya çıktı. Çukur'un 97. yeni bölümünde, Cengiz Erdenet'in büyük oğlu, Arık Böke'nin de kavgalı olduğu ağabeyi Ogeday ilk defa görüldü.

Merakla beklenen Ogeday karakteri, hem kendi ailesi hem de Koçovalılar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyor.

BAKİ DAVRAK KİMDİR?

Baki Davrak 1971 doğumlu, Türk asıllı Alman oyuncudur. Almanya'da yaşamakta olan Davrak, başrol oynadığı Lola + Bilidikid ve Yaşamın Kıyısında filmleriyle tanınır.

Kutluğ Ataman'ın 1997 yapımı filmi Lola + Bilidikid'de Almanya'da yaşayan Türk bir ailenin eşcinsel olan en küçük oğlu Murat'ı canlandırdı. 2006 yılında Harald Bergmann'nın Brinkmanns Zorn filminde rol aldı. Willem Droste'nin Past by Night, Ulli Schüppel'nin Planet Alex ve 1999 Berlin Film Festivali'nde büyük ilgi gören Thomas Arslan'nın Dealer'ı, oynadığı filmlerdendir.

Tiyatro oyunculuğunun yanında Kommissarin Lucas, Wolffs Revier, Eva Blond, Der Puma ve Tatort gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Stefan Holtz'un 2005 yapımı televizyon filmi Meine Verrückte Türkische Hochzeit'ta başrol oynadı.

2007 yılında Cannes Film Festivali'nde yönetmen – senarist Fatih Akın'a en iyi senaryo ödülü kazandıran Yaşamın Kıyısında filminde, Almanya'da yaşayan Alman dili profesörü bir Türk olan Nejat Aksu'yu canlandırmıştır.

Aynı zamanda yazar olan Davrak, 2007 yılında ilk şiir kitabını yayımlamıştır.

2016 Ekim ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve İzmir İşgali ve kurtuluş mücadelesini konu alan Vatanım Sensin dizisinde Yunan Komutanı Vasili'yi canlandırmıştır.