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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı. Erdoğan, İl Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında AK Partili Belediye Başkanları ile toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İl Başkanlığı önünde AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak karşıladı. Saat 16.30'da başlayan toplantı 18.30'da sona erdi. Toplantının ardından Erdoğan, İl Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı. Erdoğan İl Başkanlığından ayrılırken toplantıya dair açıklama yapılmadı.
(Yunus Emre Şeker - Selim Bayraktar/İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, İstanbul, AK Parti, Güncel
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