Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor. Ülkemizi parçalamak için. Açık ve net söylüyorum. Böyle bir sorunumuz yok. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız çalışmaktadır. Bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır"

-"Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza gösteremeyiz.. Bunları Çorum'da Maraş'ta yaşadık. Bu tarz girişimlere karşı hepimiz uyanık olmalıyız"

-"Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında rağbet görmesinden endişe ediliyor"

-"FETÖ ve DEAŞ tecrübesi her türlü din istismarına karşı samimi bir mücadele halinde olmamızı gerek kılıyor"

-"Dinini sağlam kaynaklardan öğrenen mümin aklını başkasına kiralamayacaktır"

-"Pensilvanya'daki olay bir projedir. Bu proje, Türkiye üzerinde oynanan bir oyunun alametifarikasıdır"

-"Her şey çok açık net ortada. Sadece FETÖ okullarına ABD'de 750 milyon dolar yılda para ödeniyor. Bu bize bir şey anlatması lazım. Bunları sürekli söylememize rağmen halen kendimize gelmiyoruz. Türkiye artık üzerimize karabasan gibi çöken 28 Şubat'ların ülkesi değildir. Ezan sesine hasret kaldığımız karanlık dönemler bir daha gelmemek üzere geride kalmıştır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Din Şurası Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Çorum, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
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