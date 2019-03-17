Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Yaptığı Şarkı Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı bir adam, Erdoğan için yaptığı şarkıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
hayranı bir adam, Erdoğan için yaptığı şarkıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
hayranı olan bir adam, Erdoğan için şarkı yaptı. Şahıs şarkısında Erdoğan'ın teröre karşı duran ve dünya lideri olan bir cumhurbaşkanı olduğunu vurguladı. AK Parti Çekmeköy
İlçe Başkanlığı Güngören
Mahallesi seçim irtibat bürosuna Ankara
'dan ziyarete geldiğini belirten adam, şarkısını burada söyleyerek çevresindekilerin beğenisini topladı. Adamın şarkıyı söylemesi renkli anlara sahne oldu. Erdoğan hayranı adam, yaptığı şarkıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:45 Kaynak: İHA
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