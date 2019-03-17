Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Yaptığı Şarkı Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Yaptığı Şarkı Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı bir adam, Erdoğan için yaptığı şarkıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Yaptığı Şarkı Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı bir adam, Erdoğan için yaptığı şarkıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan bir adam, Erdoğan için şarkı yaptı. Şahıs şarkısında Erdoğan'ın teröre karşı duran ve dünya lideri olan bir cumhurbaşkanı olduğunu vurguladı. AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı Güngören Mahallesi seçim irtibat bürosuna Ankara'dan ziyarete geldiğini belirten adam, şarkısını burada söyleyerek çevresindekilerin beğenisini topladı. Adamın şarkıyı söylemesi renkli anlara sahne oldu. Erdoğan hayranı adam, yaptığı şarkıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:45 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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