Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah ile görüştü

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'a geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.