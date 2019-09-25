Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah ile görüştü
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NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:12 Kaynak: AA
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'a geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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