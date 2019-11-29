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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'ni ziyaret etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezinde açılışını gerçekleştirdiği Selahattin Kara Resim Sergisi'ni ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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