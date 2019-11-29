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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezinde açılışını gerçekleştirdiği Selahattin Kara Resim Sergisi'ni ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezinde açılışını gerçekleştirdiği Selahattin Kara Resim Sergisi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'ni ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Kara, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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