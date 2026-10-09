Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! Hızlı treni bizzat kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! Hızlı treni bizzat kullandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde düzenlenen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nin ardından vatman koltuğuna geçerek treni kullandı. Babaeski'den Lüleburgaz'a trenle giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hatla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolculuğun 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılışında dikkat çeken bir an yaşattı. Törenin ardından makinist kabinine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatman koltuğuna oturarak treni Babaeski'den Lüleburgaz'a doğru kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! Hızlı treni bizzat kullandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATMAN KOLTUĞUNA OTURUP TRENİ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde gerçekleştirilen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende demir yolu yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından trenle yolculuk yaptı. Babaeski'den Lüleburgaz'a hareket eden trenin makinist kabinine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kumandaları devralarak treni kullandı. Cumhurbaşkanının vatman koltuğundaki görüntüleri açılış töreninin dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! Hızlı treni bizzat kullandı

HALKALI-KAPIKULE ARASI 1 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın toplam 229 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi. Üç etaptan oluşan projenin en uzun bölümü olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi hizmete açıldı. Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hat, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli altyapıya sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin ulaşım sürelerine etkisini şu sözlerle anlattı: "En başta Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek."

YOLCU KAPASİTESİ 3 MİLYONA ÇIKACAK

Yeni demir yolu hattıyla birlikte yolcu ve yük taşımacılığında kapasite artışı hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı verilere göre yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3 milyona, yıllık yük taşıma kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! Hızlı treni bizzat kullandı
Recep Tayyip ErdoğanLüleburgazKırklareliBabaeskiHalkalıGündemGüncelSon Dakika

Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
Azerbaycan’ı karıştıran başörtüsü yasağı Öğrenciler sessiz kalmadı Azerbaycan'ı karıştıran başörtüsü yasağı! Öğrenciler sessiz kalmadı
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar Bir de böyle poz verdiler 7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar! Bir de böyle poz verdiler
Ukraynalı genç kızın “Sıradan bir gün“ notuyla paylaştığı videoya bakın Ukraynalı genç kızın "Sıradan bir gün" notuyla paylaştığı videoya bakın
Cenazede dikkat çeken detay Sedat Peker de Atilla Taş’ın acısını paylaştı Cenazede dikkat çeken detay! Sedat Peker de Atilla Taş'ın acısını paylaştı
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
18:13
İbrahim Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim ile ilgili kararını verdi
İbrahim Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim ile ilgili kararını verdi
17:55
Kapıkule’de Türkiye’ye kaçırılmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi
Kapıkule'de Türkiye'ye kaçırılmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi
17:42
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte masadaki rakamlar
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masadaki rakamlar
17:17
Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu
Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu
17:10
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
16:36
Daha imzası kurumadı Galatasaray’da şok ayrılık
Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık
16:15
AK Parti’nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te İşte yatırımcılara ödenecek rakam
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:26
Rusya’nın kalbini vurdular 1900 KM’den tam isabet
Rusya'nın kalbini vurdular! 1900 KM'den tam isabet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 18:39:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! Hızlı treni bizzat kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei