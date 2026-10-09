Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu! Hızlı treni bizzat kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılışında dikkat çeken bir an yaşattı. Törenin ardından makinist kabinine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatman koltuğuna oturarak treni Babaeski'den Lüleburgaz'a doğru kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATMAN KOLTUĞUNA OTURUP TRENİ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde gerçekleştirilen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende demir yolu yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından trenle yolculuk yaptı. Babaeski'den Lüleburgaz'a hareket eden trenin makinist kabinine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kumandaları devralarak treni kullandı. Cumhurbaşkanının vatman koltuğundaki görüntüleri açılış töreninin dikkat çeken anları arasında yer aldı.

HALKALI-KAPIKULE ARASI 1 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın toplam 229 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi. Üç etaptan oluşan projenin en uzun bölümü olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi hizmete açıldı. Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hat, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli altyapıya sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin ulaşım sürelerine etkisini şu sözlerle anlattı: "En başta Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek."

YOLCU KAPASİTESİ 3 MİLYONA ÇIKACAK

Yeni demir yolu hattıyla birlikte yolcu ve yük taşımacılığında kapasite artışı hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı verilere göre yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3 milyona, yıllık yük taşıma kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselecek.