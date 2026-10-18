Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’a Bağımsızlık Günü mesajı: Azerbaycan'la tasa ve sevinçte biriz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’a Bağımsızlık Günü mesajı: Azerbaycan'la tasa ve sevinçte biriz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’a Bağımsızlık Günü mesajı: Azerbaycan\'la tasa ve sevinçte biriz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı. Azerbaycan’ı “dost ve kardeş” ülke olarak nitelendiren Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ve Azerbaycan halkına selamlarını iletti. Erdoğan, "Gardaşım İlham Aliyev’e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü Türkiye ve Türk milleti adına kutladı.

“GARDAŞIM İLHAM ALİYEV’E SELAMLARIMI İLETİYORUM”

Erdoğan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev’e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum.”

18 EKİM 1991'DE BAĞIMSIZLIĞINI YENİDEN KAZANDI

Azerbaycan Yüksek Konseyi, Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde 18 Ekim 1991'de “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Aktı”nı kabul etti. Karar, 29 Aralık 1991'de yapılan referandumda halkın büyük çoğunluğunun oyuyla onaylandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’a Bağımsızlık Günü mesajı: Azerbaycan'la tasa ve sevinçte biriz

İLK BAĞIMSIZLIK 1918'DE İLAN EDİLMİŞTİ

Azerbaycan, ilk olarak 28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Milli Şura’nın kararıyla bağımsızlığını ilan etmişti. Yaklaşık 2 yıl ayakta kalan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin ardından ülke Sovyet yönetimine girdi. Bu nedenle 18 Ekim, bağımsızlığın “yeniden sağlandığı” gün olarak kutlanıyor.

TÜRKİYE İLK TANIYAN ÜLKE OLDU

Türkiye, Azerbaycan’ın bağımsızlığını 9 Kasım 1991'de resmen tanıyarak bu adımı atan ilk devlet oldu.

Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğanİlham AliyevAzerbaycanSiyasetTürkiyeGüncelDünyaSon Dakika

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