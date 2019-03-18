Cumhurbaşkanı'mızın Şiiriyle Çıkmaya Devam Edeceğim'

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, unvan maçı için 23 Mart Cumartesi günü ringe çıkacak.

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, unvan maçı için 23 Mart Cumartesi günü ringe çıkacak. Profesyonel kariyerinde yenilgisi bulunmayan ve 9 maçını da nakavtla alan 34 yaşındaki Altay ile profesyonel kariyerindeki 33 maçın 22'sini kazanan 36 yaşındaki Finlandiyalı Janne Forsman, Almanya'nın Ludwigsburg kentinde karşı karşıya gelecek.



Şükrü Altay, MHP Arena Ludwigsburg'da 23 Mart'ta düzenlenecek karşılaşmada rakibini yenmesi durumunda, kemerini korumanın yanı sıra, dünya sırlamasında da üst basamaklara çıkacak.



Şükrü Altay, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyeri açısından önemli bir müsabakaya çıkacağını ve maça iyi bir tempoda hazırlandığını söyledi. Ringe kazanma parolasıyla çıkacağını vurgulayan Altay, "Sanırım Almanya'da 1 yıl içerisinde 3 altın kemeri de alan ilk Türk sporcuyum. Bundan



dolayı büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Sonraki hedeflerine de değinen Altay, "Allah'ın izniyle GBU Dünya Kemeri'ni koruyacağım ve şanlı Türk bayrağımızı yine dalgalandıracağım. Bu maçtan sonra da Allah'ın izniyle mayıs ayında Dünya Boks Konseyi (WBC) organizasyonunda unvan maçına çıkacağım. Her zaman olduğu gibi tüm Türk halkına armağan edeceğim kemerimi. Maçlara Sayın Cumhurbaşkanı'mızın şiiriyle çıkmaya devam edeceğim." diye konuştu.



Altay ayrıca, tüm Türk toplumunun maça gelmesini ve kendisini desteklemesini beklediğini de sözlerine ekledi. Kariyerini Almanya'da sürdüren Altay, bu ülkede en iyi sporculardan biri olarak kabul ediliyor.



Kempten Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Yılın Sporcuları Galası"nda, GBU organizasyonunda Almanya, Avrupa ve dünya olmak üzere 3 kemeri elinde bulunduran Altay'ı altın madalya ile onurlandırmıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle Almanya'da gündem olan Şükrü Altay, ringlere de Erdoğan'ın seslendirdiği şiirler ve Türk bayraklarıyla çıkıyor. Altay, Mayıs 2018'de kazandığı Almanya Altın Kemeri'ni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna-Hersek ziyareti sırasında hediye etmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Deutsche Bank ve Commerzbank Birleşme İçin Görüşüyor

Kıbrıslı Türk Yazar, Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterildi

İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek

AK Parti'nin Adayı Seyit Onbaşı'nın Adını Unuttu: Çavuşun Adı Neydi Ya