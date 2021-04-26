CV hazırlamadan, etkili sunuma dijital beceriler online eğitim platformunda - Son Dakika

Microsoft ve Habitat Derneği iş birliğiyle istihdam edilebilirliği artırmaya odaklanan yeni online eğitim platformu "geleceginitasarla.com" eğitim içerikleriyle dijital becerileri geliştirmeyi hedefliyor.

Microsoft ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen Geleceğini Tasarla projesi kapsamında hayata geçirilen online eğitim platformu "geleceginitasarla.com", kullanıcılarına dijital yetkinliklerini geliştirme, sosyal becerilerini zenginleştirme ve etkin iş arama konularında eğitim fırsatı sunarak, etkili sunum hazırlama tekniklerinden CV hazırlamaya kadar geniş bir yelpazedeki içerikler ile bireylere profesyonel yaşamında yardımcı olacak dijital becerilerini geliştirme imkanı sunuyor.

16-25 YAŞ ARASI GENÇLERİN KAPASİTE GELİŞİMİ HEDEFLENİYOR

21. yüzyıl yetkinliklerinin büyük önem kazandığı bu dönemde, Geleceğini Tasarla projesi beceri ve istihdam olarak 2 ana odakta devam ediyor. Bu programın ana hedefi, iş arayan gençlerin dijital becerilerini geliştirmenin yanı sıra istihdam edilebilirliklerini de artırmak adına sosyal becerilerini de geliştirmeyi hedefleniyor. Genç gönüllülerin akran eğitim modeli ile yüz yüze kitlelere yaygınlaştırdığı eğitim içeriklerinin yanı sıra, usta öğreticilerle birlikte 16-25 yaş arası gençlerin kapasite gelişimini desteklemeyi de amaçlıyor.

"GELECEGİNİTASARLA.COM" HAKKINDA

Türkiye'deki teknolojik dönüşüme paralel olarak gelişen "geleceginitasarla.com" online eğitim platformu, pandemi döneminde gelişen ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak, kullanıcılara dijital ve sosyal becerilerini geliştirmeleri konusunda olanak sağlıyor. Aynı zamanda zengin eğitim içerikleriyle kullanıcıların yetkinliklerini geliştirerek iş arama süreçlerinde de etkin olmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

geleceginitasarla.com'da yer alan eğitim kategorileri ve eğitimler:



Dijital içerik oluşturma:



Microsoft Word

Dijital içerik oluşturma

Dijital içeriği yönetme

Dijital ofis ortamı

Microsoft Outlook

Microsoft Teams

OneDrive

OneNote

SharePoint

Yammer

Çevrim içi ortak çalışma







Dijital okuryazarlık:



Bilgisayarda çalışmak

Online bilgiye erişim

Online iletişim

Çevrim içine güvenle ve sorumlu katılım







Etkili sunum hazırlama:



Micosoft Powerpoint

Resimlerle çalışma







Microsoft Office Temel Bilgiler:



Microsoft 365 İçin Hızlı Başlangıç

Microsot Office 101 temel bilgiler

Office için ipuçları







Veril ile çalışma:



Microsoft Excel

Tablolar ve grafikler ile çalışma









CV OLUŞTURMADAN ÖNCE ZİYARET EDİLEBİLİR

Bireylerin günün dijital yetkinlikleriyle buluşması için en güncel eğitim içerikleriyle donatılan platform, doğru ve etkili bir özgeçmiş oluşturmanın püf noktalarından mülakat tekniklerine kadar geniş bir yelpazede ele alınarak oluşturulan "Kariyer Becerileri" eğitim içerikleriyle, bireylere kendilerini geliştirme imkanı sunarak iş arama sürecinde katkı sağlamayı hedefliyor.