D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 5 yaralı

16 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi D-100 karayolu Nuriye Mahallesi üzerinde bulunan sanayi sitesi ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametinden Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan O.G. idaresindeki 54 RE 375 plakalı hafif ticari araç ile Hendek istikametinden Düzce istikametine giden Y.T. idaresindeki 54 KP 477 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile O.G. ve Y.T. isimli sürücüler ile araçlarda bulunan S.G., N.G. ve M.U. isimli toplam 5 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Sakarya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:45 Kaynak: İHA
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