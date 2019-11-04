Daha iyi iletişim kurabilmenin yolları seminerde tartışıldı

İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından Deneyimsel Tasarım Öğretisi İletişimde Ustalık Zirvesi düzenlendi.

Üniversitesinin Mehmet Balcı Yerleşkesi'nde iki gün süren ve iletişim odaklı birçok konunun ele alındığı programda düşünce ve iletişimi başarıya programlayabilmenin, hızlanan yaşam şartlarında stresi kontrol edebilmenin, iç motivasyonu geliştirebilmenin, hayata karşı farkındalığı artırabilmenin, daha hızlı çözüm üretebilmenin, daha iyi iletişim becerilerine sahip olabilmenin yolarında değinildi.

İstanbul Deneyimsel Tasarı Öğretisi Enstitüsü'nden gelen 9 kişilik uzman ekip tarafından gerçekleştirilen seminere İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hazım Tamer Dodurka, farklı bölümlerden öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören iki günlük zirvenin ilk gününde, 'deneyimsel tasarım öğretisi nedir', 'iletişim nedir?', 'iletişim çeşitleri', ikinci günüde ise 'insan tanıma sistemleri', 'gizli zıtlıklar yasası' ve 'iletişim stratejileri' konularında seminerler verildi.